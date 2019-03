Vāc parakstus par sievietes tiesībām uz pilnībā apmaksātu atvaļinājumu dzemdībām

Kaut arī grūtniecības un dzemdību atvaļinājumam sekojošo bērna kopšanas atvaļinājumu ir iespējams izņemt jebkuram no vecākiem, vairumā gadījumu to izņem sievietes, zināja stāstīt Groza. Arī šajā laikā pieejamais pabalsts ir vien 60% vai 43,75% no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas atkarībā no izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma - līdz bērna viena gada vai pusotra gada vecuma sasniegšanai.