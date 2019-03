Stādu audzētāji šogad varētu palielināt augļkoku cenas

Viņš atzina, ka 2017.gadā slapjuma dēļ daudziem Latvijas stādu audzētājiem izslīka vai cieta jaunie stādījumi, un sausums 2018.gadā daudz spēcīgāk negatīvi ietekmēja cietušo augu dzīvotspēju nekā ierastos apstākļos, it īpaši augļu kokus. Arī salīdzinoši liels īpatsvars jauno dekoratīvo stādu cieta no saules un sausuma. Tādēļ to cenas varētu celties - jo dārgāks izejmateriāls jeb tas, no kā tālāk audzē stādus, jo vairāk paaugstinās stādu audzētāju izmaksas.