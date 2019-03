Ar virtuālās realitātes palīdzību pievērš iedzīvotāju uzmanību ugunsdrošībai mājās

“Ik gadu strādājot pie iedzīvotāju izglītošanas ugunsdrošības jautājumos, saskaramies ar vienu un to pašu problēmu – cilvēki tiecas domāt, ka viņi ir pasargāti no nelaimes un ikdienā rīkojas ir uzmanīgi. Diemžēl dati liecina par to, ka joprojām ugunsgrēku skaits Latvijā ir augsts un ugunsgrēkos ik gadu zaudējam vairākus desmitus dzīvību,” stāsta Gjensidige Latvija risku eksperts Juris Puriņš. Viņš uzsver: “Ar izveidotā video palīdzību, mēs vēlamies demonstrēt cilvēkiem to, ka nelaime piezogas nemanot un situācija attīstās ļoti strauji. Tādēļ ir svarīgi ugunsgrēku atklāt laikus un būt gataviem rīkoties nekavējoties – dzīvojamā ēkā ir svarīgi uzstādīt dūmu detektorus, labi pieejamā vietā turēt ugunsdzēsības aparātu un laikus izplānot un pārzināt rīcību ugunsgrēka situācijā.”