Kad mazāk ir vairāk jeb galvenie ieguvumi no īsākas darba dienas

"Fontes" saprata arī to, ka, uzsākot mēģinājumus samazināt darba dienas ilgumu, visai komandai jābūt ar vienotu izpratni par to, kādi ir priekšnoteikumi saīsinātajām dienām:. Visiem ir jāsaprot, ka darba dienas saīsināšanas pamatā ir ievērojami efektivitātes un procesu uzlabojumi, t.i., īsāks darba laiks nav garantēts bonuss, kas darbiniekam pienākas.

To ir jānopelna ar efektīvāku darbu. Ja netiek sasniegti gaidītie rezultāti, ir jāpaliek ilgāk.

Ikviens darbinieks (un vadītājs) drīkst strādāt ilgāk, ja to vēlas. Tāpat kā pašlaik, kad astoņu stundu darba diena ir pamata darba laiks un darbinieks var strādāt ilgāk pēc vajadzības un vēlēšanās, tā arī saīsinātā diena kalpo par bāzi nevis augšējo limitu.

Uzņēmuma kultūrai un savstarpējām attiecībām ir liela nozīme. Lai ko tādu izdotos ieviest, ir būtiski veicināt domāšanas maiņu – bieži vien arī uzņēmumos, kuros ieviests elastīgs darba laiks, paralēli tam pastāv arī mentalitāte, ka ilgas stundas ofisā nozīmē lielu padarītā darba apjomu (un pretēji), kolēģu virzienā, kuri dodas prom no ofisa ātrāk vai reāli izmanto iespēju strādāt no mājām, tiek raidīti nosodoši skatieni, un arī saprotot, ka vajadzīgais ir padarīts, iekšēji rodas vainas apziņa, ejot projām pirms pieciem vakarā/agrāk nekā kolēģi to dara.