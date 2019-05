Paradokss Latvijas darba tirgū: trūkst vienkāršo strādnieku, bet augsta līmeņa vadītāji - bez darba

Viņa gan piebilst, ka šādus speciālistus gan ir vieglāk piesaistīt nekā, piemēram, no Lielbritānijas, jo labi speciālisti no šīs valsts Latvijā strādāt nevēlas, tāpēc Latvijai nepieciešams valstiskā līmenī risināt šo problēmu.

“Nezinu gadījumus, kad cilvēks, kuram piedāvā lielāku algu, būtu atteicies no tās. Ja cilvēks ir pierādījis savu kompetenci, skaidrs, ka viņš vēlas saņemt lielāku algu. Algas agri vai vēlu ir jāpalielina, un darba devējam ar to ir jārēķinās,” sacīja Selga.

Selga piebilst, ka tas, cik viegli vai grūti ir piesaistīt augsta līmeņa speciālistus, ir atkarīgs no konkrētām nozarēm. Tāpat viņa norāda, ka vairākās nozarēs tiek ievesti speciālisti no citām valstīm.

“Piemēram, IT speciālistus mums ir jāieved no dažādām ārzemēm – no Ukrainas, Indijas, Pakistānas un Baltkrievijas. Nu jau arī citās nozarēs tiek ievesti speciālisti arī no citām valstīm, piemēram, būvniecībā. Ir nozares, kur mēs varam nodarbināt ārvalstniekus, bet nozarēs, kur ir jāzina valsts valoda, tas īsti nav iespējams,” saka Selga.