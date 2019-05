Putnis: "Progresīvajiem" šo vēlēšanu rezultāts ir ļoti sāpīgs

Tāpat viņš norādīja, ka partijas sliktie rezultāti varētu būt saistīti ar to, ka Latvijas sabiedrība joprojām ir samērā konservatīva. Tāpat kā iemeslu viņš minēja to, ka aktīvākie vēlētāji joprojām ir seniori, taču "Progresīvie" esot jaunās paaudzes politiskais spēks, bet jaunā paaudze vēlēšanās vienmēr esot nedaudz mazāk aktīva. "Mēs daudz zaudējām arī uz to, ka bija liegta iespēja balsot jebkurā iecirknī. To sevišķi izjutām studentu vidū, jo daudzi patstāvīgi dzīvo Rīgā, taču ir deklarēti citur," teica politiķis. Vienlaikus viņš norādīja, ka vēlēšanu rezultātu partija apstrīdēt neplāno.