Keris: Latvijā ir satraucošākas problēmas par OECD ieteikumu ieviešanu

Runājot par OECD ieteikumiem, kuri nosaka, ka finansējumu veselībai vajadzētu piešķirt no budžeta nevis sociālajiem maksājumiem, Keris piekrita, ka lielākajai daļai finansējuma vajadzētu nākt no valsts budžeta, tomēr zināmu daļu varētu veidot sociālās iemaksas.

Jau ziņots, ka OECD trešdien Rīgā prezentē ekonomikas pārskatu un vides raksturlielumu pārskatu par Latviju un viens no OECD izvirzītajiem ieteikumiem ir veselību finansēt no valsts budžeta nevis no iedzīvotāju sociālajām iemaksām.