FKTK brīdina par "Terwex Trade Ltd" piedāvātajiem nelicencētiem ieguldījumu pakalpojumiem

FKTK aicina iedzīvotājus pirms sadarbības sākšanas ar kādu no ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem, pārliecināties par to tiesībām piedāvāt un sniegt ieguldījumu pakalpojumus Latvijā. Informācija par licencētām ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā un ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem no citām dalībvalstīm, kam atļauts sniegt pakalpojumus Latvijā, ir pieejama FKTK tīmekļa vietnē.