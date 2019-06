Putniņš: Vājinot finanšu sektora uzraudzību, cietīs "Moneyval" rekomendāciju izpilde

"Mums kā nozares uzraugam un Eiropas Centrālās bankas (ECB) Vienotā uzraudzības mehānisma dalībniekam ir pienākums šādā brīdī reaģēt ar savu skaidrojumu, lai nepakļautu gan FKTK, gan arī ECB nepamatotam reputācijas riskam. Mēs redzam, ka tā saucamais finanšu sektora "kapitālais remonts" jeb FKTK pārvaldes modeļa maiņa faktiski ir sagatavošanās šīs FKTK vadības nomaiņai bez jebkāda argumentēta pamatojuma un profesionāla iestādes darba izvērtējuma. Tas, ka šis process notiek ārēja politiska spiediena dēļ, vairs netiek slēpts, to sabiedrība uzzināja iepriekšējā Saeimas budžeta komisijas sēdē. Tātad runa ir par politisku neatkarīgas iestādes ietekmēšanu un vadītāju piespiedu nomaiņu, kurus amatā taču iecēlis Latvijas parlaments, un kuru mandāts ir spēkā līdz 2022.gadam," teica Putniņš.

Tāpat FKTK norādīja, ka tā vēlas precizēt publiskajā telpā izskanējušu valsts amatpersonu sniegtu nepatiesu informāciju, kas vedina domāt, ka situācija Latvijas finanšu sektorā pēc FKTK veiktās pārmaiņu vadības kopš 2016.gada, kā arī Latvijā līdz šim finanšu pakalpojumu sniedzēju īstenotā uzraudzības pieeja un tās tiesiskais ietvars it kā būtu šķērslis labam valsts novērtējumam "Moneyval" procesā.

FKTK norādīja, ka šādi apgalvojumi nav patiesi, un šobrīd apzināti tiek veidota sabiedrību maldinoša informācijas plūsma saistībā ar Latvijas finanšu noziegumu novēršanas sistēmas novērtējumu "Moneyval" procesā, proti, no 40 rekomendācijām, kuru ieviešanas pilnīgumu Latvijā un efektivitāti "Moneyval" vērtēja, sagatavojot 2018.gada ziņojumu, tikai 13 attiecas uz finanšu sektoru. Pagājušā gada ziņojumā FKTK bija viena no vislabāk novērtētajām iestādēm īpaši risku vadības un starptautiskās sadarbības jomā, līdz ar to arguments par "Moneyval" rekomendāciju izpildi saistībā ar FKTK likuma grozījumiem un prasība mainīt FKTK vadību neatbilst patiesībai - vēršanos pret FKTK pieeju pārmaiņu vadības procesā finanšu sektorā neprasa neviena "Moneyval" rekomendācija.