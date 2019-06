Latvijā 25% iedzīvotāju būtu gatavi finanšu līdzekļus ieguldīt IT uzņēmumos

Aptaujā secināts, ka jaunāki cilvēki augstāk vērtē uzņēmuma attieksmi pret apkārtējās vides saaudzēšanu. Aptaujas dati liecina, ka 24% iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 29 gadiem uzņēmumos, kuros plāno investēt, visvairāk uzmanību vērš vides saaudzēšanas politikai, savukārt kopumā visa vecuma grupās gandrīz vienlīdz svarīgi ir uzņēmuma finanšu rezultāti. Vismazāk svarīga ir uzņēmuma atpazīstamība.

Nulles atkritumu asociācijas "Zero Waste Latvija" valdes locekle Mairita Lūse atzīmēja, ka ilgtspējā ekonomika nepastāv bez sabiedrības un sabiedrība nepastāv bez vides. "Ilgtspējā visi šie faktori viens otru ietver, kas kopumā veido gala rezultātu uz vides ietekmi. Līdz ar to gribu uzsvērt, ka vides ilgstspējai ir jābūt visa pamatā, sākot jau ar sarunām un rīcībām klimata pārmaiņās, dzīvnieku sugu saglabāšanu un plastmasas izskaušanu," teica Lūse.

Biedrības "Zaļās mājas" vadītājs Kristaps Ceplis sacīja, ka mežu nozare ir ilgtspējīga gan no finanšu, gan no ekoloģijas viedokļa. "Mežu nozares eksporta rezultāti ir apliecinājums tam, ka esam atbildīga un ilgtspējīga nozare. Taču sabiedrībā vēl nav skaidrs skatījums par to, cik daudzpusīga un ilgtspējīga mežu nozare ir, un cik daudz tā spēj aizvietot naftu. Jā, mēs cērtam kokus, bet vietā iestādām divus jaunus," norādīja Ceplis.