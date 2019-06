Maijā Latvijā nedaudz pieaugusi elektroenerģijas vidējā cena

Prohorova skaidro, ka maijā nokrišņu apjoma pieaugums un sniega kušana kalnos sekmēja hidrorezervuāru līmeņa uzlabošanos Ziemeļvalstīs. Vēja staciju izstrāde ietekmēja ikstundas cenu svārstīgumu. Baltijā cenas ietekmēja tirgū piešķirtās pieejamās šķērsgriezuma jaudas, savukārt Baltijas valstīs un Somijā elektroenerģijas cenu ietekmēja Zviedrijas (SE3)-Somijas šķērsgriezuma pieejamās jaudas samazinājums no uzstādītās jaudas par 42%, laika periodā no 11.-19.maijam. "NordBalt" starpsavienojuma vidējā pieejā jauda maijā bija 501 megavati (MW) jeb 72% no uzstādītās jaudas. Latvijas un Lietuvas "spot" cenas izmaiņu ietekmēja augstais mainīgums ikdienas starpsavienojuma jaudā starp Baltkrieviju-Lietuvu un Kaļiņingradu-Lietuvu. No 22.- 25.maijam Kaļiņingradas apgabalā veica izolētas darbības testu, kur pieejamā jauda bija nulle MW. Visu iepriekšminēto šķērsgriezumu mainīgums maijā radīja ikdienas izmaiņas Igaunijas-Latvijas šķērsgriezuma jaudā.