Festivāla "Lampa" laikā tiks norīkoti papildu vilcieni starp Rīgu un Cēsīm

"Pasažieru vilciens" ir papildinājis vilcienu kustības sarakstu ar reisu, kurš sestdienas, 29.jūnija, rītā plkst.8.55 aties no Rīgas un Cēsīs pienāks plkst. 10.43. Savukārt festivāla apmeklētājus atpakaļ uz Rīgu aizvedīs divi īpaši norīkoti vilcieni - piektdienas, 28. jūnija, vakarā no Cēsīm vilciens aties plkst. 23.45 un Rīgā ienāks plkst.1.32, bet naktī uz 30.jūniju, pēc festivāla noslēguma, vilciens no Cēsīm aties plkst.0.32 un Rīgā ienāks plkst.2.19.