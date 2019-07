"Gods kalpot Rīgai" neplāno atbalstīt citu frakciju virzītu mēra kandidātu

"Saskaņas" un "Gods kalpot Rīgai" bloku veido 28 deputāti - 17 no "Saskaņas" un 11 no "Gods kalpot Rīgai".

Opozīcija tikmēr palikusi 25 domnieku sastāvā - četri deputāti ir no partijas "Vienotība", seši no "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK, septiņi no Jaunās konservatīvās partijas un astoņi no "Latvijas attīstībai".