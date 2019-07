Latvijas Banka: Zibmaksājumu apjoms sasniedzis vienu miljardu eiro

Latvijas Banka pirmā eirozonā 2017.gada 28.augustā ieviesa zibmaksājumus. Pašlaik zibmaksājumi pieejami jau vairāk nekā 90% Latvijas kredītiestāžu klientu, un paredzams, ka 2020.gada laikā tie būs pieejami gandrīz 100% Latvijas kredītiestāžu klientu. Zibmaksājumus pašlaik veic Latvijas Banka, kā arī saviem klientiem piedāvā AS "Citadele banka", AS "SEB banka" un AS "Swedbank". Tāpat zibmaksājumus var izmantot pārskaitījumiem uz vairāk nekā 2300 eirozonas valstu kredītiestādēm un maksājumu iestādēm.