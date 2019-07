RNP: Bez valsts iesaistes dzīvojamo namu atjaunošana tuvākajā laikā nebūs iespējama

RNP piedāvā pieredzi pārņemt no Igaunijas, proti, igauņi esot aprēķinājuši, ka, veicot māju atjaunošanas darbus, rodas 32% tiešais ieguvums valsts budžetā no pievienotās vērtības nodokļa un darbaspēka nodokļiem. "Viņi iezīmē šo naudu un veido fondu, kurā novirza aptuveni 30% no iegūtās naudas," izteicās Gontarevs.