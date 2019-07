Zeltiņš: Vides jomā atkāpes nepieļausim

Šī gada martā noslēdzās Rīgas ostas vēsturē lielākais projekts – Krievu salas termināļa izbūve. Sarunā ar “Dienu” A. Zeltiņš norādīja, ka primārais projekta mērķis ir sasniegts. Daugavas labais krasts – Andrejsalas un Eksportostas teritorijas ir atbrīvots no ogļu pārkraušanas operācijām. Tā kā projekts tika līdzfinansēts no Eiropas fondu līdzekļiem, tad visa ar projekta īstenošanu saistītā dokumentācija ir iesniegta arī Eiropas Komisijai (EK). Rīgas brīvostas pārvalde šobrīd gatavo atbildes uz EK uzdotajiem precizējošajiem jautājumiem, tostarp par niansēm, kas saistītas ar vides prasību ievērošanu. Ņemot vērā to, ka Krievu salas projekts ir vides uzlabošanas projekts, Eiropas Komisijai ir jāpārliecinās par to, ka visi projekta nosacījumi ir izpildīti.