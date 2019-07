Ķekavas dome aicina Finanšu ministriju nekavēties un piešķirt aizdevumu trīs skolu paplašināšanai

Kā norāda domē, tie ir rūpīgi pārdomāti ilgtermiņa risinājumi, kuru īstenošanai pašvaldībai ir nepieciešams aizņēmums no valsts, jo pašvaldība to saviem spēkiem nevar "panest". "Un tas ir vēl pie situācijas, kad Ķekavas novads ir viens no lielākajiem maksātājiem Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, kur ik gadu no mūsu budžeta citām pašvaldībām "aiziet" vairāki miljoni. 2018.gadā tie bija četri miljoni eiro, kurus pašvaldība būtu varējusi ieguldīt sava novada attīstībā," pauž domes pārstāvji.