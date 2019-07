LB padome atbalsta Černajas-Mežmales kandidatūru FKTK pagaidu vadītājas amatam

Kā ziņots, FKTK vadītājs Putniņš un viņa vietniece Razāne 4.jūnijā iesniedza atlūgumus, lūdzot atbrīvot viņus no amata ar 15.jūliju. Reirs informēja, ka šos atlūgumus ir pārsūtījis Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei (VL-TB/LNNK) ar pavadvēstuli, lūdzot jautājumu par Putniņa un Razānes atbrīvošanu no amatiem atbilstoši likumam izskatīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā un pēc tam arī parlamenta sēdē. Līdz ar to Putniņam un Razānei, atstājot amatu, pienāksies Saeimas nesen likumā noteiktā kompensācija 80% apmērā no gada mēnešalgas.