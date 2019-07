KP aizdomas par karteļa veidošanu divos būvmateriālu tirdzniecības uzņēmumos

KP informēja, ka inspekcija ir viens no pirmajiem soļiem pēc pārkāpuma lietas ierosināšanas, un tās mērķis ir iegūt pierādījumus par uzņēmumu iesaisti pārkāpumā.

Konkurences pārkāpumu izmeklēšana var ilgt līdz diviem gadiem. Izpētes ilgums ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, tajā skaitā lietas sarežģītības un procesā iesaistīto dalībnieku sadarbošanās līmeņa. Ja KP aizdomas par iespējamu attiecīgo pārkāpumu apstiprināsies, tirgus dalībniekiem var draudēt naudas sods līdz 10% no to iepriekšējā finanšu gada apgrozījuma, kā arī gadu ilgs liegums piedalīties publiskajos iepirkumos.