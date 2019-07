Francija ievieš jaunu nodokli, kas sanikno ASV; citas valstis vēl domā

Francijas valdība ir lēmusi par labu digitālā nodokļa ieviešanai, kas paredz tehnoloģiju gigantiem maksāt valstij 3% no saviem vietējiem ienākumiem. Tas nozīmē, ka “Facebook”, “Amazon” un “Google” būs jāmaksā nodoklis nevis no visiem saviem ienākumiem, bet gan no tiem, kas gūti tieši Francijā.