Levits: Latvijā pastāvošā nevienlīdzība "nav nekāds negadījums"

Viens no risinājumiem, viņaprāt, ir nodokļu politika. Levits uzskata, ka pēdējā nodokļu reforma nevienlīdzību mazinājusi ļoti minimāli. Viņš pauda, ka tādēļ droši vien vajadzētu vēlreiz padomāt par šo jautājumu.

Prezidents arī akcentēja, ka Latvijā ir nepieciešami efektīvāki likumdošanas risināji un konkrētāki pasākumi, lai mazinātu ēnu ekonomiku, kas uz Eiropas kopējā fonā mūsu valstī ir viena no augstākajām.

Tāpat viņš uzsvēra, ka viens no pirmajiem viņa aktualizētajiem jautājumiem būs partiju finansēšana. Levits norādīja, ka viens no demokrātijas trūkumiem ir partiju atkarība no ziedojumiem, savukārt risinājums tam ir partijām paredzētā valsts budžeta finansējuma palielināšana. Prezidents vēlētos, lai valsts nodrošinātais finansējums partijām Latvijā būtu līdzvērtīgs tam, kāds tas ir Igaunijā un Lietuvā.