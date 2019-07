Sešas organizācijas aicina veselības budžeta palielināšanu noteikt par nākamā gada valsts prioritāti

Vēstulē pausts, ka veselīgs darbaspēks ir viens no galvenajiem stūrakmeņiem, lai kāpinātu produktivitāti, uzlabotu konkurētspēju un veicinātu Latvijas ekonomisko izaugsmi. Lai nodrošinātu veselīgu darbaspēku, kas esošajos darbaspēka trūkuma apstākļos ir kritisks faktors, vēstules parakstītāju ieskatā, jāpalielina veselības nozares budžets, kura izlietošanai jābūt mērķtiecīgai un pragmatiskai.

Kā norādīja vēstules autori, līdz šim par veselības budžetu galvenokārt runāts tikai kā par valsts līdzekļu izmaksu posteni, taču tam ir būtiska ietekme tieši uz valsts budžeta ieņēmumiem. "Katrā ziņojumā par Latviju uz to norāda Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD). Tieši vesels darbaspēks ir tas, kas ik dienu papildina valsts budžetu. Uzturot darbaspēku lieliskā formā, valsts veido spēcīgu ekonomikas dzinējspēku," pausts vēstulē.

Vēstules autoru piedāvātā risinājuma pamatā ir veselības budžets, kuru veido vismaz 4% no IKP ar tendenci sasniegt 6% no IKP, tādējādi Latvija tuvotos vidējam Eiropas Savienības (ES) valstu līmenim. Arī Eiropas Savienības (ES) Padomes ieteikumos Latvijai 2019. un 2020.gadam norādīts, ka Latvijā nepieciešams palielināt veselības aprūpei paredzēto publisko finansējumu, jo tas krietni atpaliek no ES vidējā rādītāja. Tas ļautu uzlabot veselības aprūpes sistēmas pieejamību, kvalitāti un izmaksu lietderību, norādīja vēstules autori.