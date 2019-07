Šuplinska nodod Levitam informāciju par saskatītajiem pārkāpumiem LU rektora vēlēšanu procesā

Šuplinska stāstīja, ka puses pārrunājušas LU rektora vēlēšanu procesu un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) saskatītos pārkāpumus tajā. Ministre ar Izglītības un kvalitātes valsts dienesta (IKVD) atzinumu tikšanās laikā prezidentu nav iepazīstinājusi, tomēr atstājusi to prezidentam iepazīties. "Valsts prezidents sacīja, ka tas ir politiski un juridiski korekti virzīt šo jautājumu uz Ministru kabinetu," sacīja Šuplinska.

"Vairāk mēs runājām tieši par izglītības kvalitāti un pieejamību, kā arī par to, ka jau 2020.gadā sākas projekts "Skola 2030" un, kas ir nepieciešams, lai notiktu satura maiņa. Uzskatu, ka prezidents ļoti precīzi saprot, ka satura maiņa ir viens no konceptuāli svarīgākajiem uzdevumiem, un viņa un manās interesēs ir saglabāt nostāju, ka tieši personības veidošanās un domāšanas attīstīšana, avotu pārzināšana un atsauču izmantošana ir vieni no svarīgākajiem šīs reformas uzdevumiem," stāstīja ministre, "katra indivīda prasmes un talantu izkopšana - personības veidošana - joprojām paliek skolas pamatuzdevums."