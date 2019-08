"Latvijas pasta" apgrozījums pērn pieauga par 17,9%; peļņa - 2,011 miljoni eiro

Finanšu pārskata vadības ziņojumā norādīts, ka ieņēmumi no pasta paku sūtījumiem palielinājušies par 59,5% jeb 8,4 miljoniem eiro, no vēstuļu korespondences par 8,6% jeb 2,7 miljoniem eiro, no pasta norēķinu sistēmas pakalpojumiem par 13,6% jeb 536 000 eiro, no pensiju, pabalstu un atlīdzību piegādes par 22,5% jeb 458 000 eiro, no eksprespasta sūtījumiem par 6,7% jeb 345 000 eiro.