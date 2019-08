Čeku loterijā jūlijā reģistrēti 1,565 miljoni čeku, biļešu vai kvīšu

No 1.jūlija sāka darboties čeku loterija, un pirkumu jeb pakalpojumu čekus var reģistrēt vietnē "www.cekuloterija.lv".

Lai piedalītos loterijā un pretendētu uz naudas laimestiem, kā arī uz padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku sarūpētajām papildu balvām, tīmekļa vietnē ir jāreģistrē čeks, kvīts vai biļete par kopējo summu vismaz pieci eiro. Darījumu apliecinošajam dokumentam ir jābūt izsniegtam par preci vai pakalpojumu, kas saņemts no Latvijā reģistrēta nodokļu maksātāja.

No 1.jūlija čeku loterijas dalībnieki ikmēneša izlozē varēs laimēt vienu naudas balvu 10 000 eiro vērtībā, trīs naudas balvas 5000 eiro vērtībā un 50 naudas balvas 100 eiro vērtībā. Gada izlozē varēs laimēt vienu naudas balvu 20 000 eiro vērtībā, četras naudas balvas 10 000 eiro vērtībā un piecas naudas balvas 2000 eiro vērtībā, taču šīs laimestu summas stājas spēkā no 2020. gada. Saskaņā ar Čeku loterijas likumu 2019. gada izlozē balvas ir samazinātas uz vienu naudas balvu 10 000 eiro vērtībā, četrām naudas balvām 5000 eiro vērtībā un piecām naudas balvām 1000 eiro vērtībā, jo šā gada izloze notiks par 6 mēnešu periodu - no 2019. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim.