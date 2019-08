LOSP: Pēc diviem neražas gadiem lauksaimnieki šogad beidzot varēs "ievilkt elpu"

Vienlaikus viņš piebilda, ka reģionos situācija var atšķirties, piemēram, vienā saimniecībā ražas ir labas, citā ne tik ļoti. Diezgan daudzi sūdzas arī par to, ka labība šogad ir sakritusi veldrē, kamdēļ vietām būs ražas zudumi. Tomēr tehniski iespējams novākt arī veldrē sakritušu labību. "Kopumā, ja šis gads ražas ziņā nebūs ļoti labs, tad būs vismaz vidējs. Tas ir ļoti svarīgi, jo neviens zemnieks kataklizmas nespēj izturēt trīs gadus pēc kārtas," rezumēja LOSP vadītājs.

Komentējot līdzšinējo sarunu procesu par nākamo Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetu, viņš teica, ka uz to raugās ļoti optimistiski. "Esam to četru valstu vidū, kurām nav tiešmaksājumu samazinājuma, bet ir diezgan ievērojams palielinājums. (..) Svarīgs ir finansējums arī lauku attīstībai, un būtu ļoti labi to saglabāt esošajā apmērā. Taču redzēsim, kā tas izdosies," sacīja Treibergs.