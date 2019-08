Jāpiekrīt, ka dzintara akmenscietā konsistence ir grūti savienojama ar tā caurspīdīgi oranžo izskatu. Arī fakts, ka dzintaros iesprostoti bieži ir atrodami aizvēsturiski kukaiņi un citi nelieli dzīvnieki, padara to par vienu no mistiskākajiem un interesantākajiem veidojumiem uz Zemes. Pat zinātnieki nav vienisprātis, kā lai klasificē dzintaru – vai tas ir minerāls, sacietējuši sveķi, fosilija vai tikai fosilijas ietvars? Tās ir tikai dažas no diskusijām, kas skar šo skaisto, antīko dabas dāvanu.