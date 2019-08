"Draugiem Group" uzņēmums "Printful" iekļuvis ASV straujāk augušo uzņēmumu sarakstā

Vienlaikus "Draugiem Group" pārstāvis Jānis Palkavnieks aģentūrai LETA norādīja, ka "Printful" iekļuvis "Inc.com" ASV straujāk augošo uzņēmumu sarakstā, ieņemot 564.vietu starp visiem ASV uzņēmumiem. ASV uzņēmuma "Prinful Inc." un Latvijas "Printful Latvia" kopējais apgrozījums 2018.gadā sasniedza 77 miljonus ASV dolāru (67,25 miljonus eiro), savukārt 2017.gadā tie bija 46 miljoni dolāri (38,356 miljoni eiro).

"Printful Latvia" gada pārskata vadības ziņojumā norādīts, ka uzņēmuma ieņēmumi no programmatūras nodrošināšanas 2018.gadā veidoja 5,173 miljonus eiro, no pakalpojumu sniegšanas - 4,015 miljonus eiro, bet no saražoto produktu pārdošanas - 2,272 miljonus eiro. Latvijā kompānija pērn guvusi ieņēmumus 2,481 miljona eiro apmērā, pārējās Eiropas Savienības valstīs - 721 968 eiro apmērā, bet citās valstīs - 8,257 miljonu eiro apmērā.