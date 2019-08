Burovs var rēķināties arī ar "neatkarīgo" deputātu atbalstu

"Prezentējām savu veicamo darbu programmu un pēc garam pārrunām, esam konstatējuši, ka no Burova atbalsts mūsu plāniem ir," sacīja Putniņš, atgādinot, ka tas bija viens no nosacījumiem, lai abu frakciju apvienības nosliektos par labu kādam no mēra kandidātiem.

Līdzšinējās opozīcijas sastāvā ir palikuši 25 domnieki - četri no "Vienotības", seši no nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK, septiņi no Jaunās konservatīvās partijas (JKP) un astoņi no partijas "Latvijas attīstībai" (LA).