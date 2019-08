"Citadele" novērojusi ļoti lielu jauno klientu pieplūdumu

Viņa atzina, ka banka nevar precīzi pateikt, cik no tiem ir "PNB bankas" klienti, tomēr esot redzams, ka jaunu klientu pieplūdums ir ļoti liels.

Volksone informēja, ka vidēji dienā bankā "Citadele" cilvēki piesakās uz aptuveni 150 kartēm, bet piektdien kopējais pieteikumu skaits no visiem kanāliem bija ap 1000.

Saskaņā ar Volkones stāstīto, piektdien bankas "Mākoņfiliāle" saņēma vairāk nekā 4000 zvanu. "Šodien spējam apkalpot visus ienākošos zvanus - nav vairs zvanu, kas gaida rindā, un varam arī aktīvi atzvanīt tiem klientiem, kuriem nespējām sniegt pilnvērtīgu servisu vakar un šodien no rīta," skaidroja bankas pārstāve.

Volksone atgādināja, ka garantēto atlīdzību izmaksāšana "PNB bankas" klientiem sāksies tikai no 22.augusta , tāpēc "Citadele" aicina klientus nedoties uz banku filiālēm. Patlaban banka "PNB bankas" klientiem var palīdzēt, tikai izsniedzot un izstāstot shēmu, kāda darbosies no 22.augusta, piebilda uzņēmuma pārstāve.

Kā ziņots, "PNB bankas" klienti garantēto atlīdzību līdz 100 000 eiro varēs saņemt no 22.augusta, sestdien preses konferencē pavēstīja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) Noregulējuma un garantiju fondu daļas vadītāja Jeļena Ļebedeva.

Juridiskām personām jāzvana uz banku "Citadele" un jāvienojas par tikšanos. Pēc tam jādodas uz vienu no noteiktām bankas filiālēm, lai saņemtu garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz kontu jebkurā finanšu iestādē.

Personām, kuras saņem no VSAA pabalstu vai pensiju un kurām ir konts bankā "Citadele", nav nepieciešams doties uz šīs bankas filiāli. Garantētā atlīdzība tiks automātiski pārskaitīta uz bankas "Citadele" kontu, bet bankas konsultants informēs VSAA par turpmāko maksājumu saņemšanu uz banku "Citadele". Sešu mēnešu laikā no atlīdzību izmaksu sākuma personai gan nepieciešams apstiprināt VSAA, vai tā vēlas turpināt saņemt maksājumus šajā bankā.

Tikmēr personām, kuras saņem no VSAA pabalstu vai pensiju un kurām nav konts bankā "Citadele", no 22.augusta jādodas uz noteiktām "PNB bankas" filiālēm, dokumentu parakstīšanai līdzi ņemot pasi vai ID karti. Personai tiks automātiski atvērts konts bankā "Citadele" un ieskaitīta garantētā atlīdzība. Turpat jāaizpilda iesniegums VSAA par turpmāko pabalstu vai pensiju saņemšanu bankā "Citadele" vai jāpaziņo VSAA par vēlmi to saņemt citas bankas kontā.