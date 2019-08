Rīgas daudzstāvu mājās līdz 2021.gadam plāno slēgt atkritumu stāvvadus

Tikmēr deputāte Ieva Holma (VL-TB/LNNK) prasīja, kā departaments kontrolēs, ka tiks ievērotas visas noteikumos ietvertās prasības gan no iedzīvotāju, gan apsaimniekotāju puses. Piņķe norādīja, ka viena komersanta darbību kontrolēt būs vieglāk nekā četru un ka departamentā plānots izveidot atsevišķu nodaļu, kas nodarbosies ar šīs jomas uzraudzību.

Kā ziņots, VARAM jūlija vidū Rīgas domei lūdza paskaidrot plānoto atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un iesniegt noslēgtā līguma kopiju starp pašvaldību un izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju AS "Tīrīga", lai izvērtētu tā atbilstību normatīvajiem aktiem, informēja ministrijā.

Ministrija secināja, ka pirms iedzīvotāji aicināti pārslēgt līgumu ar jauno atkritumu apsaimniekotāju "Tīrīga", pašvaldība nav aktualizējusi vai izdevusi jaunus saistošos noteikumus, kas saskaņoti ar VARAM. Saistošajiem noteikumiem ir jābūt vērstiem uz to, lai iedzīvotājus nodrošinātu ar vienlīdzīgiem pakalpojumiem, to skaitā, ar atbalstītu iespēju iesaistīties atkritumu šķirošanā to rašanās vietā.