LPUF: Depozīta sistēmas ieviešanu atbalsta visa dzērienu ražošanas nozare

"Ja tas netiks izdarīts, mums draud smagas sankcijas no Eiropas Savienības par Vienreizējās plastmasas direktīvas mērķu nesasniegšanu, proti, līdz 2025.gadam katrai dalībvalstij ir jānodrošina 77%, bet līdz 2029.gadam – 90% vienreizējo plastmasas pudeļu ar vāciņiem savākšanu un otrreizēju pārstrādi," atgādināja Šure.

LPUF padomes priekšsēdētāja uzsvēra, ka depozīta sistēmas ieviešana ir svarīga gan vides piesārņojuma samazināšanai, gan resursu atkārtotai izmantošanai un to atbalsta visa dzērienu ražošanas nozare. "Depozīta sistēma būs piemērojama visiem dzērienu ražotājiem un importētājiem. Ražotāji neplāno paaugstināt produktu izmaksas depozīta sistēmas ieviešanas dēļ, līdz ar to dzērienu cenas veikalu plauktos sistēmas ieviešana nesadārdzinās. Savukārt patērētājiem būs iespēja atgūt daļu no samaksātā, pudeles nododot. Depozīta sistēmu veidosim maksimāli efektīvu, strādājot kopā ar likumdevējiem un mazumtirgotājiem," apliecināja Šure.