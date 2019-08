Asociācija: Aizliegums reklamēt kreditēšanas pakalpojumus neļauj tirgū ienākt jauniem dalībniekiem

Arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) norādīja, ka patērētāju kreditēšanas pakalpojumu reklāmas ierobežojumi ir būtiski ietekmējuši kredītu devēju un, it īpaši, kredītu starpnieku un kredītu salīdzināšanas vietņu iespējas reklamēt savus pakalpojumus. Taču PTAC rīcībā šobrīd nav informācijas par iespējamo klientu piesaistes kritumu.

Vienlaikus PTAC minēja, ka nepārtraukti tiek saņemti jautājumi par visa veida reklāmām tieši no nozaru uzņēmumiem, tostarp interneta veikaliem, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem un kredītu starpniekiem, kurus šie grozījumi ir skāruši īpaši, jo liegta arī zīmolvārda reklāma, un to pārstāvošajām reklāmas aģentūrām, kā arī medijiem un to pārstāvošajām mediju aģentūrām.