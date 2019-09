Levits izglītojamajiem novēl neaizmirst dzīvi ārpus skolas

Ministre atgādina, ka "tieši no mums ir atkarīgs tas, cik ilgi pasaulē mēs būsim lepni par savējiem un savējo," tāpēc viņa aicina sākt ar savu dzimtu, skolu un novadu izzināšanu. "Ja kādam tas izdodas formulā, konstrukcijā un eksperimentā - lieliski. Ja kāds to dara dziesmas, dejas, mūzikas solī - pārliecinoši. Ja kāds to izsaka tekstā - paliekoši. Un mācību gada izskaņā to apliecināsim XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos!" gaidāmo mācību gadu ieskicē Šuplinska.