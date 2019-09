No pirmdienas "PNB Bankas" klientiem garantētās atlīdzības tiks izmaksātas bankas "Citadele" filiālēs

Pēc 13. septembra valsts garantētās atlīdzības AS “PNB Banka” klienti varēs saņemt jebkurā "Citadele" filiālē. Klienti, kuri ir VSAA maksājumu (pabalstu/pensiju) saņēmēji bez konta bankā Citadele, ir aicināti doties vai nu uz divām AS “PNB Banka” filiālēm Daugavpilī vai jebkuru Citadele filiāli, dokumentu parakstīšanai līdzi ņemot pasi vai ID karti.

“Esam gandarīti par veiksmīgo valsts garantēto atlīdzību izmaksu gaitu un sadarbību ar publiskā sektora pārstāvjiem. Līdz šim brīdim valsts garantētajās atlīdzībās izmaksāti 165 miljoni eiro jeb 61% no visas izmaksājamās summas. Atlīdzības jau tagad saņēma vairāk kā puse - 31 791 - "PNB Banka" klientu. Visās "Citadele" filiālēs un attālinātajos apkalpošanas centros ir piesaistīti papildus darbinieki, lai klientiem sniegtu pēc iespējas ātrāku un labāku apkalpošanu,” saka Vladislavs Mironovs, bankas "Citadele" valdes loceklis.

Banka informē, ka pēc 13. septembra klientu konsultācijām būs pieejamas visas AS “PNB Banka” filiāles, bet valsts garantēto atlīdzību izmaksai VSAA pensiju un pabalstu saņēmējiem - divas filiāles Daugavpilī.

Iepriekš vēstīts, ka 99,2% AS "PNB Banka" klientu garantētās atlīdzības veidā saņems savus noguldījumus pilnībā. Visas atlīdzības summas līdz 100 000 eiro tiks segtas no Noguldījumu garantiju fonda un tiks izmaksātas īpašniekiem. Garantētā atlīdzība attiecas uz algām, pensijām, bankas klientu noguldījumiem un to procentiem, kas uzkrāti līdz 2019. gada 15. augustam.