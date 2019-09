Pēc mēneša Ķīpsalā norisināsies 8. Baltijas biznesa tehnoloģiju izstāde un konference “RIGA COMM"

Lai iedrošinātu vairāk sievietes pievienoties tehnoloģiju nozarei un pievērstu uzmanību tām sievietēm, kas guvušas panākumus šajā nozarē, pirmo reizi notiks konference “Women in Tech”. Tajā līderes iedvesmos ar saviem veiksmes stāstiem un aicinās sievietes iesaistīties biznesa veidošanā un tehnoloģiju radīšanā. Konferencē piedalīsies arī viena no ietekmīgākajām sievietēm Norvēģijā – Bērita Svensena (Berit Svendsen). Viņa ir vadījusi lielāko telekomunikāciju uzņēmumu Norvēģijā, bet pašlaik ir finanšu tehnoloģiju uzņēmuma “Vipps” viceprezidente. 2016. gadā “Inspiring Fifty” ierindoja Bēritu starp 50 Eiropas iedvesmojošākajām sievietēm tehnoloģiju jomā. Konference “Women in Tech” tiek rīkota sadarbībā ar kopienu “Riga TechGirls”. Tā notiks angļu valodā.