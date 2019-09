Lielbritānijas lielāko tirdzniecības ķēžu vadītāji brīdina: bezvienošanās "Brexit" problēmas nebūs labojamas

Meifīlds uzsver, ka tirdzniecības apstākļi Lielbritānijā saglabājas sarežģīti, tādēļ viņš brīdināja: “Ja Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības bez vienošanās, mēs sagaidām, ka efekts uz uzņēmējdarbības vidi būs ievērojams, un to nebūs iespējams novērst”.

Martā uzņēmums jau bija spiests atteikties no ikgadējās prēmijas izmaksas saviem darbiniekiem, un kā norāda uzņēmuma grupas vadībā – situācija ir sarežģītākā 66 gadu laikā.

Paredzams, ka Lielbritānija no Eiropas Savienības izstāsies 31. oktobrī. Tomēr pašreizējā politiskā situācijā Lielbritānijā liecina, ka tuvāko divu mēnešu laikā valdīs liela neskaidrība par to, kā varētu attīstīties notikumi pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības.