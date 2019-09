43% Latvijas iedzīvotāju neveido uzkrājumus, lai arī atzīst, ka nav droši par savu nākotni

"Mūsu laika skaitīšanas sistēmā bieži ir tikai šodiena, maksimums - tuvākais mēnesis. Un kas notiks pēc tam? Par to izvēlamies nedomāt. Tāpat kā izvēlamies nedomāt par to, ka ikviena dzīvē var gadīties arī neparedzētas situācijas - slimības, avārijas un citi negadījumi, kuru rezultātā dzīve var sagriezties kājām gaisā, un tad būtu akūti nepieciešams finanšu drošības spilvens. Taču, lai finanšu drošības spilvens būtu rīt, par to ir jādomā un jārīkojas jau šodien," sacīja LAA prezidents Jānis Abāšins.