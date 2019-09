Rīgas domes koalīcijā varētu būt izveidojušās jaunas nesaskaņas

Aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka jauna šķelšanās varētu notikt tieši "Saskaņas" frakcijas vidū, proti, no tās varētu "atdalīties" vēl trīs domnieki - Sandris Bergmanis, Igors Kuzmuks un Jefimijs Klementjevs. Tieši viņi ir vieni no tiem, kuri šonedēļ nav ieradušies uz sēdēm.

Frakcijas vadītāja Anna Vladova (S) aģentūrai LETA apgalvoja, ka viņai neesot nekādas informācijas par iespējamu neapmierinātību ar šiem deputātiem, līdz ar to viņa nevarot komentēt deputātu iespējamo izslēgšanu. Vladova sacīja, ka no viņas nav nācis aicinājums deputātus izslēgt no frakcijas, un viņa par šādu iespēju esot dzirdējusi tikai no žurnālistiem.