Finansējums brīdī, kad projekts vēl neatbilst banku prasībām

Mūsdienās, lai īstenotu savus projektus, ir dažādas iespējas saņemt finansējumu savu ideju īstenošanai. Viens no finansējuma veidiem, kas gūst arvien lielāku popularitāti ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā un Baltijas valstīs, ir pūļa finansējums. Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ to izvēlas arvien vairāk uzņēmēju, ir ātrums.