Kukuļošana Ķekavā visticamāk saistīta ar vairāk nekā € 4 miljonu vērtu projektu

Pēc “de facto” rīcībā esošās informācijas, kukuļa pieprasīšana notikusi 1.augustā, kāda uzņēmuma telpās. KNAB neatklāj, no kura uzņēmuma prasīts kukulis. 12.augustā uzsākts kriminālprocess par kukuļa pieprasīšanu lielā apmērā. Aizturēšana notika pusotru mēnesi vēlāk. “Kriminālprocesa materiāli satur ziņas par to, ka Ķekavas novada pašvaldības amatpersona, iespējams, pieprasīja uzņēmējam kukuli 30 000 eiro apmērā, lai šis uzņēmējs saņemtu pēdējos maksājumus no Ķekavas novada pašvaldības par būvdarbu veikšanu projekta ietvaros,” raidījumam norāda KNAB pārstāve Agita Antonāne.