Asociācija: Alkohola tirgus šogad Latvijā varētu saglabāties iepriekšējā gada līmenī

"Šis gads, arī gada pirmā puse, nozarei Latvijā ir ļoti trauksmaina un nesaprotama. To ietekmē izmaiņas akcīzes nodokļa likmēs divas reizes gadā, kas tika paaugstinātas un pēc tam samazinātas," sacīja Vītols.

Līdz ar to tirgus stiprā alkohola segmentā jūnijā un jūlijā samazinājās, bet augustā, visticamāk, pieauga.

Viņš piebilda, ka nākamais gads alkohola nozarei solās būt sliktāks nekā šis - ja saglabāsies 2020.gadā plānotās akcīzes nodokļa likmes, pierobežas tirdzniecība iznīks. Latvijā grādīgo dzērienu cenas tādā gadījumā pieaugs par 3-4 eiro litrā, kas negatīvi ietekmēs vietējo patēriņu. Asociācija lēš, ka apmēram 15% no Latvijas iedzīvotājiem izvērtēs alkohola pirkumus un varētu, piemēram, doties iegādāties alkoholu uz kaimiņvalstīm vai pirkt to internetā. Līdz ar to saruks arī akcīzes ieņēmumi valsts budžetā.