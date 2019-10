Skultes gāzes terminālim vēlas nacionālo interešu objekta statusu

Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro ("KPV LV") uz "Nekā personīga" jautājumu, vai tiek apsvērta iespēja plānotajam Skultes terminālim noteikt nacionālo interešu objekta statusu, atbildēja, ka pagaidām par to ir pāragri spriest. Tomēr viņš nenoliedza, ka gan enerģētiskajai drošībai, gan tautsaimniecībai šis projekts varētu radīt pozitīvu pienesumu. "Līdz ar to ir divi "jā". Attiecībā uz vidi jautājums vēl ir ļoti atvērts un attiecībā uz projekta realizāciju, kā tas ietekmēs katru iedzīvotāju, arī tas ir ļoti atvērts. Līdz ar to ir vēl daudz neskaidrību. Taču tādā globālā redzējumā tas varētu būt Latvijai ļoti noderīgs projekts," sacīja ekonomikas ministrs.

Raidījums arī vēstīja, ka termināļa attīstītāji projektā grib iesaistīt AS "Latvenergo" un vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus").

Projekta attīstītājas AS "Skulte LNG Terminal" akcionārs un padomes loceklis, Latvijas goda konsuls ASV Pēteris Aloizs Ragaušs "Nekā personīga" pastāstīja, ka, lai ķertos pie termināļa būvniecības, ir jāpanāk "Latvenergo" garantija, ka gāzi pirks, bet no "Conexus" - solījums būvēt cauruļvadu no Skultes līdz Inčukalnam vai arī to vēlāk atpirkt. Ja tas notiks, izmaksas iespaidos gāzes cenu lietotājiem.