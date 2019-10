Īpašumu shēmotājs Šlitke no mājām aukstasinīgi izspiež saimniekus

Pagājušā nedēļā stāstījām par Arni Kursīti, kurš var palikt bez dzimtai desmitiem gadu piederējuša īpašuma. To viņam cenšas atņemt ātro kredītu miljonāri, izmantojot likumu par kopīpašuma dalīšanu. Šis likums ir kļuvis par ienesīgu biznesu ciniskiem juristiem un uzņēmējiem. Tie par mazu naudu izsolēs nopērk domājamās daļas īpašumos un tad no pārējiem kopīpašniekiem jau pieprasa daudzkārt lielākas summas vai tos no mājām izspiež. Šādā situācijā nonākusi Sūnu ģimene Bieriņos. Viena īpašuma daļu nopircis zināma shēmotāja Normunda Šlitkes pārstāvēts uzņēmums. Tagad viņš prasa ģimenei atpirkt pašu būvēto māju.