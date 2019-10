Dzelzceļa projekta "Rail Baltica" vienotas datu vides izveidē ieguldīs 1,2 miljonus eiro

Piecu gadu līguma kopējā summa ir 1,224 miljoni eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), kurā ietilpst programmatūras izstrāde, ieviešana un uzturēšana, kā arī licences maksa un lietotāju apmācība. Finansējums piešķirts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzekļiem.

Līgums sastāv no mākonī balstītas vienotas datu vides izstrādes, ieviešanas un iestatīšanas, testēšanas fāzes un lietotāju apmācībām, kā arī iekļauj izvēles vienotas datu vides risinājuma funkcionalitātes paplašinājumu, ja tāds ir nepieciešams klientam. Papildus piegādātājs nodrošinās licencēšanu, atbalstu un programmatūras uzturēšanu "Rail Baltica" globālajam projektam.

Kompānijā atzīmēja, ka atbilstoši aplēsēm "Rail Baltica" celtniecības darbu kulminācijā, sistēmas ikdienas lietotāju skaits varētu palielināties līdz 370 lietotājiem, apmainoties un atjauninot tehniskā projekta dokumentāciju, ieskaitot projektēšanas modeļus, rasējumus un citu tehnisko informāciju. Paredzēts, ka sistēma atbildīs augstākajiem informācijas tehnoloģijas (IT) drošības standartiem, lai visām iesaistītajām pusēm nodrošinātu drošu un ātru tehniskās dokumentācijas un informācijas apmaiņu.

Kopumā šajā konkursā piedalījās pieci uzņēmumi - "Bentley Systems International Ltd.", "Civilpoint Oy", apvienība "Graitec s.r.o.- Sudop Brno spol. s.r.o - PSS Graitec", "Asite Solutions Ltd", apvienība "DCS Finland Oy" un "Pirkanmaan Mittauspalvelu Oy". Ekonomiski izdevīgāko priekšlikumu iesniedza "Bentley Systems International Ltd".