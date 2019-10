ECT pret Latviju vērsies vīrietis, kuru aizvien tiesā par 1994.gadā izdarītu zādzību

Siņicins Latvijā tiekot tiesāts saistībā ar konfekšu, elektropreču un citu lietu zādzībām no veikaliem. Deviņdesmito gadu sākumā saistībā ar šīm zādzībām aizturēti vairāki pusaudži, to skaitā arī tolaik 14 gadus vecais Siņicins. Pārējie pusaudži, kas tolaik atzinušies, savās liecībās minējuši arī Siņicinu, bet viņš vienīgais dalību noziegumā neatzinis.

Dažus gadus vēlāk Siņicins vēlreiz nokļuvis tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā par zādzībām un notiesāts. Sodu viņš izcietis un 2005.gadā aizbraucis no Latvijas, ārvalstīs sācis strādāt un izveidojis ģimeni. Vecā pusaudžu gadu zādzību lieta tolaik tikusi atlikta, par to neviens neesot interesējies. Lēmums par viņa apcietināšanu ticis pieņemts 2006.gadā, Siņicinam par to nezinot. "Es vairākkārt braucu uz Latviju, ieguvu vadītāja apliecību, nezināju, ka esmu meklēšanā. Pēc tam atnācu mainīt pasi un mani arestēja," skaidroja vīrietis.