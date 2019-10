Ministrija: Nacionālais enerģētikas un klimata plāns neparedz nodokļu kāpumu automašīnām

Vienlaikus EM norādīja, ka transporta sektors Latvijā veido ap trešdaļu no kopējā enerģijas galapatēriņa un 78% no kopējā naftas produktu galapatēriņa, un tikai niecīga daļa - ap 3% no transporta enerģijas nav saražota no fosilajiem resursiem.