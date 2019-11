Kurš pēdējais? Ar bezkontakta norēķinu karti pret rindām

Latvijas iedzīvotāji pēdējo gadu laikā ir novērtējuši bezkontakta norēķinu priekšrocības - ātrumu, ērtumu un drošību - un izmanto šos norēķinus ikdienā. Šogad veikts pētījum par pircēju paradumu maiņu liecina, ka gada laikā būtiski pieaudzis to cilvēku skaits, kuri ikdienas pirkumiem lieto bezkontakta kartes (no 37 % 2018. gada septembrī līdz aptuveni 60 % 2019. gada septembrī). Nozīmīgi palielinājies (no 24 % līdz 46 %) to Latvijas iedzīvotāju skaits, kuri bezkontakta karti izmanto vienmēr vai gandrīz vienmēr, kad vien tas ir iespējams. Savukārt norēķinus telefonos un citās viedierīcēs ikdienā regulāri izmanto katrs desmitais iedzīvotājs, liecina Mastercard un Finanšu nozares asociācijas veiktais pētījums.