Burovs cer savākt vairākumu RD koalīcijai; gatavs arī ārkārtas vēlēšanām

Tomēr viņš neatmet cerību vienas vai divu nedēļu laikā pārliecināt pāris opozīcijas deputātus, lai tiktu nodrošināts vairākums, bet arī saprot, ka tām ieturot kopīgu nostāju, tas varētu neizdoties. "Ja tā notiks, tad pats esmu gatavs paziņot, ka atkāpjos no amata un ejam uz ārkārtas vēlēšanām," secināja Burovs un piebilda, ka opozīcijas deputātiem ir bailes par nākamo gadu, proti, nākamā gada budžets varētu būt vēl sarežģītāks un ir bailes uzņemties atbildību par to.

Burovu arī sadusmoja publiskajā telpā lietotais apzīmējums, ka pēc vakardienas notikumiem, kad no amata tika atstādināts Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vadims Baraņņiks no Neatkarīgo deputātu frakcijas, kā arī atjaunota viņa iepriekš atbrīvotā AS "Rīgas Centrāltirgus" valde, Rīgas domei ir skaitītas dienas.