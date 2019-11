Arī muitnieki vēlas lielāku atalgojumu

Zukula vērtējumā, salīdzinoši nelielais atalgojums esot viens no korupcijas riskiem muitā. "Bet nepārprotiet - to nekādā ziņā neuzsveru kā attaisnojumu, to uzskatu kā risku. Jo - kas ir pretī? Runājot par lielajiem kontrabandas gadījumiem, (...) kur ir lielais konteiners, te pretī muitai ir organizētā noziedzība. Turklāt - starptautiskā organizētā noziedzība, jo arī no Krievijas vai Baltkrievijas jādabū ārā tā krava. Esam rēķinājuši, ka peļņa no vienas cigarešu kontrabandas kravas var sasniegt pat pusmiljonu eiro," piebildis muitas vadītājs.